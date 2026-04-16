Im Mittelpunkt der Operation «Power Off» standen sogenannte Stresserdienste. Dabei werden Opfersysteme gezielt so überlastet, dass deren Inhalte zeitweise nicht erreichbar sind.
Zwei der weltweit bedeutendsten Stresserdienste wurden den Angaben zufolge abgeschaltet. Der mutmassliche Betreiber - ein Deutscher - sitzt demnach in Thailand in Haft. In Polen wurden drei weitere mutmassliche Tatbeteiligte festgenommen, wie es weiter hiess.
«Seit Beginn der Operation »Power Off« haben die beteiligten Strafverfolgungsbehörden Hinweise auf mehr als drei Millionen Nutzerkonten mit kriminellen Bezügen gewonnen», so ZIT und BKA. «Die deutschen Behörden werden mehr als 50.000 Nutzende der vom Netz genommenen Dienste kontaktieren und auf die mögliche Strafbarkeit ihrer Handlungen aufmerksam machen.»/sat/DP/stw
(AWP)