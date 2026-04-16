«Seit Beginn der Operation »Power Off« haben die beteiligten Strafverfolgungsbehörden Hinweise auf mehr als drei Millionen Nutzerkonten mit kriminellen Bezügen gewonnen», so ZIT und BKA. «Die deutschen Behörden werden mehr als 50.000 Nutzende der vom Netz genommenen Dienste kontaktieren und auf die mögliche Strafbarkeit ihrer Handlungen aufmerksam machen.»/sat/DP/stw