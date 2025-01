In Saudi-Arabien hat eine internationale Konferenz zur Lage in Syrien nach dem Sturz von Langzeit-Machthaber Baschar al-Assad begonnen. Zunächst trafen sich dabei die Aussenminister arabischer Staaten und der Türkei, wie der staatliche Fernsehsender Al-Ekhbarija berichtete. Der Staatsagentur SPA zufolge reisten unter anderem die Aussenminister Syriens, des Libanons, Jordaniens, Ägyptens und der Türkei an.