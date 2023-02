Das in Medford im US-Bundesstaat Massachusetts ansässige Unternehmen peile den Sprung auf das Handelsparkett wahrscheinlich für die zweite Jahreshälfte an, berichtete die Technologie-Nachrichtenseite "The Information" am Dienstag unter Berufung auf mit der Angelegenheit vertraute Personen. Reddit und andere Börsenkandidaten aktualisierten ihre Emissionsdokumente derzeit als Vorbereitung für ihre Debüts bei einer Verbesserung der Marktbedingungen.