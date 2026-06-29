Die niederländische Internet-Beteiligungsholding Prosus hat im vergangenen Geschäftsjahr dank guter Geschäfte in allen drei E-Commerce-Bereichen des Konzerns operativ deutlich mehr verdient. Zudem steuert der chinesische Internetkonzern Tencent , nach wie vor die wichtigste Beteiligung des Konzerns, weiter Milliardengewinne zum Ergebnis der Niederländer bei. Der um Sondereffekte bereinigte Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen habe sich in den zwölf Monaten bis Ende März auf 1,1 Milliarden Euro mehr als verdoppelt. Der Umsatz legte um zwölf Prozent auf 9,7 Milliarden Euro zu. Prosus schnitt damit besser als erwartet ab. Die im EuroStoxx 50 notierte Aktie legte in den ersten Handelsminuten zu.