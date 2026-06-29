Unter dem Strich verdiente der Konzern dank der 23-prozentigen Beteiligung an Tencent knapp zwölf Milliarden Euro - dies war allerdings etwas weniger als noch im Jahr davor. Damals hatte Prosus noch mehr Geld aus dem Verkauf von Tencent-Aktien eingenommen. Die Niederländer wollen die Abhängigkeit von Tencent verringern und haben daher in den vergangenen Jahren ihren Anteil an dem chinesischen Konzern von einst rund 30 Prozent Schritt für Schritt reduziert. Das Geld steckt Prosus unter anderem in den Ausbau seiner E-Commerce-Geschäfte.