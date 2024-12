Despegar wurde den Angaben zufolge 1999 in Argentinien gegründet und ist seit 2017 an der New Yorker Börse notiert. Das Unternehmen wickle pro Jahr mehr als 9,5 Millionen Transaktionen ab und habe dabei 2023 einen Umsatz von 706 Millionen Dollar sowie einen Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) 116 Millionen Dollar erzielt./mis/men