Die niederländische Internet-Beteiligungsholding Prosus hat im ersten Geschäftshalbjahr von ihren E-Commerce-Geschäften profitiert. Das bereinigte Ergebnis vor Zinsen und Steuern (Ebit) stieg in den sechs Monaten per Ende September auf 250 Millionen US-Dollar, gegenüber 60 Millionen im Vorjahreszeitraum, wie der im Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 notierte Konzern am Montag mitteilte. Analysten hatten hier jedoch etwas mehr erwartet. Der Umsatz kletterte auf rund 3,62 Milliarden Dollar von zuvor 2,96 Milliarden. Finanzchef Nico Marais sieht Prosus auf dem Weg, die ausgegebenen Ziel für das Geschäftsjahr zu erreichen.