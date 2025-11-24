Die positive Reaktion des Aktienmarktes auf die Veröffentlichung war nur von kurzer Dauer. Nach Kursgewinnen zum Handelsstart notierte die Prosus-Aktie am Nachmittag knapp zwei Prozent tiefer.
Prosus hatte bereits am 17. November erste vorläufige Angaben zum Verlauf im ersten Geschäftshalbjahr vorgelegt. Der Gewinn unter dem Strich im fortgeführten Geschäft stieg von 3,5 Milliarden Dollar im Vorjahr auf 4,0 Milliarden. Dabei spielten auch Bewertungseffekte für Beteiligungen eine Rolle.
Das Portfolio im E-Commerce-Geschäft umfasst Beteiligungen an Unternehmen wie den Essenslieferdienst Delivery Hero , iFood aus Brasilien und PayU aus Indien. Das bereinigte Ebit des Bereichs erreichte 400 Millionen Dollar, was über den Markterwartungen liegt. Im Vorjahr wurden hier 203 Millionen Dollar verbucht
Grösster Anteilseigner bei Prosus ist der südafrikanische Medienkonzern Naspers, der etwas mehr als 40 Prozent an der Beteiligungsgesellschaft hält./err/mis/stk/he
(AWP)