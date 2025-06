Der Technologieinvestor Prosus will seinen Umsatz in den kommenden drei Jahren verdoppeln. Das würde den Erlös bis 2028 auf 12,5 Milliarden US-Dollar (rund 10,8 Mrd Euro) bringen, kündigte das Unternehmen am Mittwoch auf seinem Kapitalmarkttag an. Prosus konzentriert sich derzeit auf die Expansion seines E-Commerce-Geschäfts. Der Investor baut auch sein Engagement bei Essenslieferdiensten aus. Der Aktionär des an der Frankfurter Börse notierten Unternehmens Delivery Hero übernimmt gerade dessen Konkurrenten Just Eat Takeaway.com .