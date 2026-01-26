Diskussionen innerhalb des Machtapparats

Irans Sicherheitsapparat hatte die Massnahme am Abend des 8. Januar verhängt, als Menschenmassen gegen die autoritäre Regierung auf die Strassen zogen. In zwei Nächten liess die Staatsführung die Proteste brutal niederschlagen. Nach Informationen des «Time-Magazin» könnten bis zu 30.000 Menschen getötet worden sein. Das Magazin beruft sich auf zwei ranghohe Beamte des iranischen Gesundheitsministeriums.