In einer am Dienstag publizierten Umfrage des Forschungsinstituts GFS Zürich und der Fachhochschule Nordwestschweiz (FHNW) gaben nur 5 Prozent an, kürzlich ein Produkt aufgrund einer Influencerwerbung gekauft zu haben. Am wenigsten lassen sich Konsumentinnen und Konsumenten damit laut der Umfrage von Social-Media-Quellen wie Influencerinnen und Influencer beeinflussen.