Die Organisation NetBlocks, die für die Beobachtung von Internetsperren bekannt ist, bestätigte «eine erhebliche Störung der Konnektivität im Gazastreifen mit grossen Auswirkungen auf den Norden». Weiterhin meldete die Organisation: «Der Vorfall, der auf den Angriff auf eine der wichtigsten Glasfaserleitungen zurückgeführt wird, ereignet sich inmitten einer neuen israelischen Bodenoffensive in der Region.»
Eine israelische Armeesprecherin sagte auf Anfrage, das Militär gehe den Berichten nach. Augenzeugen berichten derweil, dass derzeit immer noch Menschen aus der umkämpften Stadt Gaza flüchteten./edr/DP/jha
(AWP)