Die Organisation NetBlocks, die für die Beobachtung von Internetsperren bekannt ist, bestätigte «eine erhebliche Störung der Konnektivität im Gazastreifen mit grossen Auswirkungen auf den Norden». Weiterhin meldete die Organisation: «Der Vorfall, der auf den Angriff auf eine der wichtigsten Glasfaserleitungen zurückgeführt wird, ereignet sich inmitten einer neuen israelischen Bodenoffensive in der Region.»