In der Sendung «Forum»des Westschweizer Radios RTS erklärte Sierro, dass in den USA, wo Präsident Donald Trump unter anderen die Schweizer Pharmaunternehmen auffordert, die Preise für ihre Medikamente zu senken, diese Preise vom Markt festgelegt würden. Es sei Sache der Hersteller, darüber zu entscheiden. In der Schweiz hingegen würden die Preise vom Staat festgelegt - ein System, das von Interpharma als veraltet bezeichnet wird.