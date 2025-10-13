Aus Patientensicht macht Buholzer die mögliche Einführung eines Referenzpreissystems, die Most Favored Nation Executive Order, am meisten Sorgen, wie er weiter sagte. «Wenn die Preise in den USA sinken, sich aber in Europa und weiteren OECD-Ländern nichts tut, dann ist das für die Schweiz eine sehr schlechte Sache.»