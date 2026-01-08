Herausforderungen für Patientenversorgung

Ausserdem schafften globale Entwicklungen wie das Most-Favored-Nation-Regime, das ausländische Handelspartner gleich behandelt und keine Benachteiligung erlaubt, und der Einbezug der Schweiz als Referenzland für die Medikamentenpreisfestsetzung in den USA völlig neue Voraussetzungen für die weltweite Lancierung von innovativen Medikamenten, schreibt der Verband weiter. «Dies stellt die Patientenversorgung insbesondere in kleinen Märkten wie der Schweiz, die kaufkraftbereinigt tiefere Preise als ihre Nachbarländer aufweist, vor grosse Herausforderungen.»