So stellten geopolitische Entwicklungen und neue internationale Spielregeln neben der Wettbewerbsfähigkeit auch die Innovationskraft und Attraktivität des Landes auf eine harte Probe, heisst es in der Medienmitteilung des Verbandes vom Donnerstag. Entsprechend sei die Politik gefordert, den Standort nachhaltig zu stärken, und den Patienten in der Schweiz auch künftig den Zugang zu innovativen Medikamenten zu ermöglichen.
Die Pharmabranche befinde sich in einem Spannungsfeld. So müssten die Konzerne in grossen Märkten wie den USA und China zunehmend massiv in die Bereiche Forschung und Produktion investieren, um sich Zutritt zu diesen Schlüsselmärkten zu sichern. Dies wiederum setze den Pharmastandort Schweiz unter Druck.
Herausforderungen für Patientenversorgung
Ausserdem schafften globale Entwicklungen wie das Most-Favored-Nation-Regime, das ausländische Handelspartner gleich behandelt und keine Benachteiligung erlaubt, und der Einbezug der Schweiz als Referenzland für die Medikamentenpreisfestsetzung in den USA völlig neue Voraussetzungen für die weltweite Lancierung von innovativen Medikamenten, schreibt der Verband weiter. «Dies stellt die Patientenversorgung insbesondere in kleinen Märkten wie der Schweiz, die kaufkraftbereinigt tiefere Preise als ihre Nachbarländer aufweist, vor grosse Herausforderungen.»
Vor diesem Hintergrund sieht Interpharma die Schweiz an einem Scheideweg. Die Wettbewerbsfähigkeit des Landes hänge nun davon ab, wie rasch und entschlossen Politik und Branche gemeinsam auf diese Herausforderungen reagierten. «Es braucht moderne, kaufkraftbereinigte Preisbildungsmodelle, einen attraktiven Rahmen für die schnelle Lancierung neuer Produkte und eine konstruktive Zusammenarbeit aller relevanten Akteure, um den Forschungs- und Produktionsstandort zu sichern und weiterzuentwickeln.»
