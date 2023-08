Europa schwach, Projektaufträge in Amerika

In den verschiedenen Absatzmärkten entwickelte sich das Geschäft sehr unterschiedlich. Stark rückläufig war es etwa in der Geschäftsregion EMEA (Europa, Naher Osten, Afrika), wo Auftragseingang und Umsatz um je rund ein Fünftel sanken. In dieser Region erwirtschaftet Interroll über die Hälfte des Umsatzes.