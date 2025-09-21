«Kunden erwarten nicht nur hochwertige Produkte»

Wachsen will der genossenschaftliche Verbund auch mit besonders grossen Premium-Geschäften. Davon gibt es sechs in Deutschland, mehr als fünf weitere sollen bis Ende 2026 folgen. Die dortigen Händler bietet unter anderem Trailrunning-Events, Gipfeltouren und Ski-Tests in den Alpen oder Vorbereitungen für den Berlin-Marathon an. Auch zur Fussball-Weltmeisterschaft der Männer im kommenden Jahr seien Aktionen geplant.