Auch mit Blick auf China bleibt der Vontobel-Analyst derweil sehr vorsichtig. In den vergangenen zwei Jahren sei der Umsatz mit Schweizer Uhren dort um 40 Prozent zurückgegangen, und das Konsumverhalten habe sich nicht gross verändert: «Die Chinesen kaufen zwar, aber viel weniger als früher. Der Wohlfühlfaktor fehlt.» Auch wenn Branchengrössen wie LVMH-Chef Bernard Arnault oder Swatch-Chef Nick Hayek von Belebungszeichen in China gesprochen haben, seien diese verhalten. «Der Konsum in China wird 2026 nicht explodieren», so die Prognose von Bertschy.