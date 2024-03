Das italienische Geldhaus Intesa Sanpaolo baut seine Konzernspitze um. Den Posten des Finanzvorstands wird künftig Luca Bocca innehaben, der damit auf den langjährigen Ressortchef Stefano Del Punta folgt, wie die Bank am Donnerstag in Mailand mitteilte. Bocca war bisher sein Stellvertreter. Del Punta rückt nach elf Jahren in seiner Funktion auf eine Beraterposition.