Die italienische Grossbank Intesa Sanpaolo hat wegen der höheren Zinsen erneut die Prognose angehoben. Damit tut sie es der Konkurrentin Unicredit gleich, die bereits vor einigen Tagen ihre Ziele aufpoliert hatte. Beim Überschuss erwartet das Management von Intesa Sanpaolo jetzt einen Anstieg von mindestens 60 Prozent auf "deutlich mehr" als 7 Milliarden Euro, wie die Bank am Freitag bei der Vorlage der Quartalszahlen in Turin mitteilte. Bankchef Carlos Messina hatte erst im Mai die Prognose von mehr als 5,5 Milliarden Euro auf etwa 7 Milliarden angehoben. An der Börse kam die Nachricht gut an.

28.07.2023 16:17