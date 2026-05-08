Die italienische Grossbank Intesa Sanpaolo ist dank guter Geschäfte im Wertpapierhandel mit überraschend viel Gewinn ins Jahr gestartet. Mit 2,76 Milliarden Euro verdiente das Institut im ersten Quartal 5,6 Prozent mehr als ein Jahr zuvor und übertraf auch die durchschnittlichen Erwartungen von Analysten. Der Umsatz im Handelsgeschäft habe sich nahezu verdoppelt, teilte Intesa am Freitag in Turin mit. Für 2026 rechnet Bankchef Carlo Messina weiter mit einem Überschuss von rund 10 Milliarden Euro.