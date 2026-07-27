Erfolgsquoten leicht verbessert

Im vergangenen Jahr schlossen über 41'000 Personen einen beruflichen Eingliederungsprozess ab, wie das BSV schrieb. Davon fanden rund 19'200 Personen, also 47 Prozent, eine Anstellung im ersten Arbeitsmarkt. Weitere 17 Prozent galten als wieder erwerbsfähig, waren aber noch ohne Stelle. Bei rund 14'900 Personen, also 34 Prozent, war eine Eingliederung aus verschiedenen Gründen noch nicht oder nicht möglich. Diese Ergebnisse waren laut BSV leicht besser als im Vorjahr.