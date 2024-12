Die Immobiliengesellschaft Investis hat in der Agglomeration Lausanne und in Montreux Wohnliegenschaften zugekauft. Diese lägen jeweils in unmittelbarer Nähe zu wichtigen Einrichtungen wie Bahnhof, Schulen, Einkaufsmöglichkeiten und weiteren Annehmlichkeiten an guten Lagen, teilte die Gesellschaft am Mittwochabend mit.