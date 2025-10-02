Aus der Transaktion ergebe sich ein Finanzgewinn von 11 Millionen Franken, der sich positiv auf den Reingewinn 2025 auswirken werde, so das Communiqué. Ausserdem könne auf diese Weise die Verschuldung weiter verringert und die Eigenkapitalbasis gestärkt werden. Der LTV sinke auf unter 29 Prozent.