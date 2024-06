In Börsenkreisen wird die Transaktion begrüsst. Die Zürcher Kantonalbank etwa schätzt den unmittelbaren Mehrwert für Investis auf rund 200 Millionen Franken. Die Bank erhöht in der Folge das Rating für die Investis-Aktie auf «Übergewichten» von «Marktgewichten». Am späten Vormittag verzeichnen die Titel ein Plus von 3,4 Prozent auf 100,50 Franken.