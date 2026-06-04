Sowohl Deutschland als auch Grossbritannien sehen sich aufgrund der alternden Bevölkerung, die die Leistungsfähigkeit der Gesundheitssysteme der Länder auf die Probe stellt, mit explodierenden Kosten konfrontiert. In Deutschland sind die Arzneimittelpreise nur ein Teil eines Massnahmenpakets der Bundesregierung, mit dem ab dem kommenden Jahr fast 12 Milliarden Euro eingespart werden sollen. Über das Gesetz soll im Sommer im Bundestag abgestimmt werden.