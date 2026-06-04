Eli Lilly plant, den verbleibenden Umfang einer 2,5 Milliarden Dollar teuren Hightech-Produktionsanlage in Deutschland zu halbieren, teilte das US-Unternehmen am vergangenen Mittwoch in einer Erklärung mit. Dadurch würde ein «erheblicher Teil» sowohl der 1000 für Ingenieure, Techniker und Wissenschaftler vorgesehenen Stellen als auch der verbleibenden 1,5 Milliarden Dollar des gesamten Investitionsplans wegfallen, hiess es weiter.
Boehringer Ingelheim erklärte separat, Investitionen an deutschen Standorten im Wert von 900 Millionen Euro wegen der Unberechenbarkeit im Pharmasektor des Landes zu streichen. Deutschlands Reformen «senden völlig falsche Signale», teilte das Unternehmen mit.
Arzneimittelhersteller verstärken ihre Lobbyarbeit gegen die Vorschläge, die im Rahmen der Bemühungen der Regierungskoalition zur Eindämmung der Gesundheitskosten die Medikamentenpreise in Deutschland senken würden. Über das Gesetz soll diesen Sommer im Parlament abgestimmt werden.
Schmerzhafter Prozess
Die Warnungen vor Investitionsrückgängen folgen einem Muster, das die Branche im vergangenen Jahr in Grossbritannien angewandt hat. Arzneimittelhersteller erreichten eine Senkung der Rabatte, die sie an den National Health Service zahlen, nachdem sie erklärt hatten, das Umfeld dort mache Grossbritannien «uninvestierbar». Im Rahmen der Vereinbarung stimmten die USA zu, zollfreie Importe von Arzneimitteln zuzulassen.
Sowohl Deutschland als auch Grossbritannien sehen sich aufgrund der alternden Bevölkerung, die die Leistungsfähigkeit der Gesundheitssysteme der Länder auf die Probe stellt, mit explodierenden Kosten konfrontiert. In Deutschland sind die Arzneimittelpreise nur ein Teil eines Massnahmenpakets der Bundesregierung, mit dem ab dem kommenden Jahr fast 12 Milliarden Euro eingespart werden sollen. Über das Gesetz soll im Sommer im Bundestag abgestimmt werden.
Für Arzneimittelhersteller ist Deutschland besonders wichtig, da dort die Preise zu den höchsten in Europa zählen und der Markt oft als Referenz für die Preisgestaltung in anderen Ländern herangezogen wird.
Die Gesundheitsmassnahmen, über die der Bundestag in diesem Sommer abstimmen soll, machten «Investitionen in Jobs und Produktionsanlagen unkalkulierbar», erklärte Lilly. «Das ist ein Vertrauensbruch.» Lilly nutzte als erstes Unternehmen ein deutsches Gesetz, das vertrauliche Rabatte für das Blockbuster-Medikament Mounjaro gegen Adipositas und Diabetes ermöglichte.
Innenausbauarbeiten am Lilly-Standort in Alzey laufen bereits, zudem wurden 300 Lilly-Beschäftigte eingestellt. Damit werde der Standort in Betrieb gehen, teilte das Unternehmen mit.
«Die Entscheidung über den Ausbau der verbleibenden Kapazität ist ausgesetzt und orientiert sich daran, ob wir in Deutschland künftig stabile und planbare wirtschaftliche Rahmenbedingungen vorfinden», erklärte Lilly.
Optionen werden geprüft
BioNTechs Chief Commercial Officer Annemarie Hanekamp sagte, die Vorschläge hätten auch Auswirkungen in den USA, wo angestrebt wird, Arzneimittelzahlungen an Preise im Ausland zu koppeln. Für die Mainzer BioNTech, Deutschlands grösstes Biotechnologieunternehmen, werde es «von entscheidender Bedeutung» sein, mit der Regierung und dem Gesundheitsministerium zusammenzuarbeiten, «um Wege zu finden, die Investitionen in Deutschland zu halten».
Während Deutschland ein wichtiger Markt sei, existiere es nicht isoliert, sagte Hanekamp. Das Unternehmen suche nach Lösungen, um künftige Medikamente auch nach Deutschland bringen zu können.
BioNTech erhielt während der Covid-19-Pandemie öffentliche Mittel zur Unterstützung der Impfstoffproduktion, darunter eine Förderung von bis zu 375 Millionen Euro.
«Wir sind zu dem Schluss gekommen, dass wir einige ihrer klinischen Programme nicht weiterführen werden, weil sie entweder redundant zu BioNTech-Programmen sind oder wir keine Marktchance sehen», sagte Hanekamp.
Das Unternehmen führe Gespräche, unter anderem mit dem Tübinger Oberbürgermeister, um sicherzustellen, dass wissenschaftliche Expertise und Fähigkeiten nicht verloren gingen, sagte Hanekamp. Die Kostensenkungsmassnahmen erfolgen vor dem Hintergrund sinkender Verkaufszahlen des Covid-Impfstoffs, während BioNTech versucht, seine erste Krebstherapie auf den Markt zu bringen.
(Bloomberg)