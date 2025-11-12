Ein starkes Netzgeschäft hat den Energieversorger Eon in den ersten neun Monaten des Jahres angeschoben. Die Essener hatten zuletzt viel Geld in den Ausbau der Energienetze gesteckt und tun dies noch immer. Nun glich der Zuwachs aus deren Betrieb den Ergebnisrückgang im Vertrieb teilweise aus. Im Vergleich zum ersten Halbjahr schwächte sich das Wachstum des operativen Konzerngewinns aber etwas ab, ebenso bei den Investitionen. Die Jahresprognose bestätigte Finanzchefin Nadia Jakobi. An der Börse reagierten die Anleger verhalten.