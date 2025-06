In der Summe von 2,2 Billionen Dollar für laut IEA «saubere Energien» sind Investitionen in Erneuerbare Energien, Atomkraftwerke, die Speicherung von Energien sowie die Energieeffizienz enthalten. Die grösste Summe - 450 Milliarden Dollar - fliesst demnach in diesem Jahr in Solaranlagen. Die Investitionen in die Atomkraft werden laut IEA 75 Milliarden Dollar betragen. Im Vergleich zu 2020 ist das ein Anstieg um 50 Prozent.