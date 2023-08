Der Vakuumpumpen-Spezialist Pfeiffer Vacuum hat im vergangenen Quartal erneut den Umsatz gesteigert. Investitionen, etwa in IT und Produktionskapazitäten, schmälerten allerdings den operativen Gewinn. So kletterte der Umsatz der drei Monate bis Ende Juni im Vergleich zum Vorjahr zwar um 8,5 Prozent auf fast 244 Millionen Euro, wie das im SDax notierte Unternehmen am Dienstag im hessischen Asslar mitteilte. Vor Zinsen und Steuern (Ebit) blieben davon allerdings nur 24,1 Millionen Euro im Konzern - 16,2 Prozent weniger als im Vorjahreszeitraum. Nach Steuern verdiente Pfeiffer Vacuum 17 Millionen Euro nach 20,4 Millionen ein Jahr zuvor.

01.08.2023 07:54