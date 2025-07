Bei einem «Investitionsgipfel» am Montag kommt Bundeskanzler Friedrich Merz mit Vertretern grosser Konzerne zusammen. Wie ein Regierungssprecher in Berlin sagte, informieren Unternehmen über die Initiative «Made for Germany» sowie geplante Investitionsvorhaben. Es werde zudem um den Investitionsstandort Deutschland gehen. Der Initiative gehörten namhafte Unternehmen an. Sie sei vor allem von Siemens und der Deutschen Bank mit dem Ziel angestossen worden, einen Beitrag zur Verbesserung des Investitionsklimas in Deutschland zu leisten.