Die gesamten Erträge der Bank sanken wegen des geringeren Zinsüberschusses konzernweit um zwei Prozent auf 20,4 Milliarden Dollar. Anders als JPMorgan legte Wells Fargo jedoch weniger Geld für drohende Kreditausfälle zurück als im Vorjahreszeitraum: Die Zuführung zur Risikovorsorge sank um elf Prozent auf knapp 1,1 Milliarden Dollar./stw/mis