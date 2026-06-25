«Die Erlöse aus unserem Börsengang werden direkt in die Produktionskapazitäten ​und die internationale Reichweite fliessen, die erforderlich ​sind, um unseren beträchtlichen Auftragsbestand ​abzuarbeiten», sagte SMAG-Chef Ulrich Feindt. SMAG lagen Ende 2025 nach eigenen ‌Angaben Aufträge über 1,4 Milliarden Euro vor. Das 1974 gegründete Unternehmen beschäftigt 170 Mitarbeiter. Mehr als 2000 seiner ​bis ​zu 40 Meter hohen Mastsysteme ⁠seien in über 20 Ländern ​im Einsatz. Im ⁠vergangenen Jahr stieg der Umsatz von 27 auf ‌34 Millionen Euro, in diesem Jahr sollen es schon 55 bis 60 Millionen sein. Die ‌bereinigte operative Umsatzrendite (Ebit-Marge) soll 2026 bei 19 ​bis 21 Prozent liegen.