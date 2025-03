Der aktivistische Investor Elliott Advisors fordert den Energieversorger RWE zu einem verstärkten Rückkauf eigener Aktien auf. Elliott teile die Enttäuschung des Marktes über den «Mangel an Klarheit» hinsichtlich des Engagements des Unternehmens zur Steigerung der Aktionärsrenditen, heisst es in einer vom Investor am Montag in London veröffentlichten Mitteilung. Deshalb sei es notwendig, dass der RWE-Vorstand das laufende Aktienrückkaufprogramm deutlich erhöhe und beschleunige. Mit der Forderung bestätigte Elliott zugleich die Spekulationen, dass er bei dem Essener Dax -Konzern eingestiegen ist. An der Börse kam das gut an.