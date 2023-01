Bilanz-Saison geht weiter

Gleichzeitig nehmen Anleger die Finanzergebnisse und Prognosen der wichtigsten Firmen unter die Lupe, die ebenfalls auf eine sich anbahnende Rezession schliessen lassen könnten. Die Bilanzsaison an Wall Street nimmt am Dienstag mit Zahlen von Microsoft, General Electric, Johnson & Johnson und Lockheed Martin Fahrt auf. Auch an den Folgetagen liegt der Fokus vor allem bei Grosskonzernen in den USA. Am Mittwoch warten die Investoren mit Spannung auf die Zahlen von Tesla. "Die jüngsten Preissenkungen deuten auf keine starke Nachfrage hin", sagt Neil Wilson, Chef-Analyst beim Online-Broker Markets.com. Auch der Airbus-Erzrivale Boeing öffnet zur Wochenmitte seine Bücher. Für Donnerstag stehen unter anderem die Ergebnisse der Dax-Konzerne SAP und Sartorius sowie der US-Kreditkartenanbieter Mastercard und Visa auf der Tagesordnung. Zum Wochenausklang legen Intel, Chevron, American Express und Colgate-Palmolive ihre Zahlen vor.