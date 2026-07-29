DFB-Vizepräsident Hans-Joachim Watzke, ⁠der auch Vizepräsident des Uefa-Exekutivkomitees ist, sagte dem Magazin «kicker», er sehe die Pläne der Fifa - wie viele andere auch - «als absoluten ‌Angriff auf den Fussball an. (...) Hier wird eine Grenze überschritten.» Wenn sich der europäische Fussball gegen die Pläne geschlossen wehre, habe das «sehr viel Gewicht». Der Sportvorstand des FC Bayern München, Max Eberl, sagte: er habe «das Gefühl, ‌die FIFA ist nur dafür da, um Profit zu machen. Es fühlt sich an, als ​würde nur Geld auf allen Kanälen verdient werden wollen.» Der englische Fussball-Verband FA äusserte sich «zutiefst besorgt» über die Pläne. Frankreichs Verbandspräsident Philippe Diallo sagte dem Radiosender Inter, die Pläne würfen viele Fragen auf.