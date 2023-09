Der aktuelle Anstieg des Anlegervertrauens im vergangenen Monat beruhte jedoch hauptsächlich auf einem Anstieg in Asien (+11,0 Punkte auf 112,6). Während der Index in Nordamerika noch leicht anstieg (+0,8 Punkte auf 104,7), ging er in Europa klar zurück (um 6,2 Punkte auf einen Stand von 97,5).