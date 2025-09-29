Von Electronic Arts kommt auch das Fussball-Spiel «FC», zuvor bekannt unter dem Namen «Fifa». Der Aktienkurs des kalifornischen Unternehmens war bereits am Freitag nach ersten Medienberichten um rund 15 Prozent gestiegen. Die Investoren bieten Anteilseignern nun 210 Dollar pro Aktie. Das sei ein Aufschlag von 25 Prozent auf den Preis vor den Medienberichten. Am Montag kletterte der Aktienkurs im frühen US-Handel um knapp 5 Prozent auf knapp 203 Dollar.