Verzögerungen bei gewissen Kundenprojekten machen dem Internetdienstleister Ionos zu schaffen. Die Entwicklung in den Bereichen Web Presence und Productivity sowie im Cloudgeschäft sei bisher leicht hinter den Erwartungen zurückgeblieben, teilte das zu United Internet gehörende Unternehmen am Mittwoch mit. Ionos kürzte daher seine Wachstumsziele für das laufende Jahr und rechnet nunmehr mit einem währungsbereinigten Umsatzplus von sechs Prozent statt der zuvor angepeilten acht Prozent. Die bereinigte Ebitda-Marge wird nun bei etwa 36,5 Prozent erwartet (zuvor: ca. 35 Prozent), deshalb bleibt das Gewinnziel auch unverändert. Das bereinigte Ebitda soll weiterhin um ca. 17 Prozent auf rund 480 Millionen Euro steigen.