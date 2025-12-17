Unterdessen sind für Andrew Lee von Goldman Sachs die überarbeiteten Ziele für 2026 und die Prognose für 2026 zwar im Rahmen der Erwartungen ausgefallen; doch könnten einige Anleger aus dem angepassten Ausblick des Webhosters herauslesen, dass Sorgen wegen der Entwicklung Künstlicher Intelligenz (KI) sich langsam bewahrheiteten, vermutete er. Er wies in diesem Zusammenhang jedoch auf weitere Signale aus der Mitteilung hin. Darin heisst es, dass Ionos grosses Wachstumspotenzial aus bereits bestehenden, aber auch aus neu eingeführten KI-Funktionen sieht, welche die existierenden Produkte ergänzten./tav/stw/jha/