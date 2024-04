Der Börsengang des Finanzinvestors CVC Capital Partners trifft offenbar auf Interesse bei Investoren. Das Unternehmen erhöhte das Volumen seines für diese Woche geplanten Börsengang in Amsterdam um 500 Millionen Euro auf nun 2,3 Milliarden Euro inklusive einer Mehrzuteilungsoption. Der Stückpreis der Papiere soll mit 14 Euro je Aktie in der Mitte der ursprünglichen Spanne festgelegt werden, berichtete die Nachrichtenagentur Bloomberg am Donnerstag und bezog sich auf die an Investoren verschickten Konditionen. Das Gros der Aktien soll von bestehenden Anteilseignern angeboten werden, aber CVC will auch neue Papiere ausgeben.