Man strebe Bruttoemissionserlöse von rund 125 Millionen Euro aus neu ausgegebenen Aktien an. Damit wolle man international wachsen und die Kapazitäten erweitern. Ankerinvestoren, darunter Siemens Energy , hätten sich vorab für rund 55 Millionen Euro zum Kauf verpflichtet. Auf Siemens Energy entfielen dabei rund 25 Millionen Euro, berichtete Asta weiter.