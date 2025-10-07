Der Prothesenhersteller Ottobock hat den Angebotspreis für die im Rahmen des Börsengangs bereitgestellten Aktien am oberen Ende der Preisspanne festgesetzt. Der Preis für einen Anteilschein betrage 66 Euro, teilte das Unternehmen am Dienstagabend mit. Die Spanne hatte bei 62 bis 66 Euro gelegen.