Die Online-Plattform Reddit sammelt durch den Börsengang rund 748 Millionen US-Dollar ein. Die Social-Media-Plattform legte den Ausgabepreis auf 34 US-Dollar je Aktie fest, teilte das Unternehmen aus San Francisco am Mittwoch (Ortszeit) mit. Reddit hatte die Spanne in der vergangenen Woche auf 31 bis 34 Dollar angesetzt. Bei der Neuemission wurden 22 Millionen Aktien verkauft. Die Aktien sollen an diesem Donnerstag zum ersten Mal an der New Yorker Börse gehandelt werden.