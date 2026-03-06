Der angestrebte Streubesitz soll einen liquiden Markt für die Vincorion-Aktien sicherstellen, hiess es. Dabei hat Vincorion bereits neue Kernaktionäre gewonnen, die sich verpflichtet haben, für insgesamt etwa 105 Millionen Euro Aktien zu kaufen. Dazu zählen die Finanzinvestoren Fidelity International und Invesco Asset Management.