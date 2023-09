Die Aktie des Chipdesigners Arm ist am Donnerstag beeindruckend stark in ihren ersten Handelstag gestartet. Zu einem Preis von 51 US-Dollar und damit am oberen Ende der Ausgabespanne ausgegeben, wurde der erste Kurs bei 56,10 Dollar notiert. Zuletzt ging es bis auf 57,33 Dollar hoch, was im Vergleich zum Ausgabepreis ein Plus von 12,4 Prozent bedeutet.

14.09.2023 18:23