Der Essenlieferdienst Delivery Hero hat am Wochenende Details für den geplanten Börsengang seiner Tochter Talabat in Dubai vorgestellt. Dabei will das Unternehmen zunächst einen Minderheitsanteil platzieren. Es könnte einer der grössten Börsengänge der Region in diesem Jahr werden. Delivery Hero will zunächst 15 Prozent an Talabat platzieren. Ziel sei es, dass sämtliche Papiere bis Mitte Dezember zugelassen würden, teilte das im MDax notierte Unternehmen am Sonntag in Berlin mit. Delivery Hero könne den Umfang des Angebots vorbehaltlich erforderlicher Genehmigungen seitens der Wertpapieraufsichtsbehörde der Vereinigten Arabischen Emirate noch anpassen.