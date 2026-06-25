Knapp zwei Monate nach dem Austritt der Vereinigten Arabischen Emirate (VAE) aus der Organisation erdölexportierender Länder (Opec) zieht der Irak einen ähnlichen Schritt in Erwägung. Man werde über einen Austritt aus dem Ölkartell nachdenken, wenn die Ölförderquoten nicht wie von Bagdad gefordert erhöht würden. Es würde dann «eine Entscheidung über den Verbleib oder den Austritt aus der Organisation» geben, sagte ein Sprecher des irakischen Ölministeriums der emiratischen Zeitung «The National». Auch die Nachrichtenagentur Bloomberg berichtete über die Erwägungen.