Der Irak ist stark abhängig vom Ölgeschäft. Die Exporte machen in normalen Zeiten mehr als 90 Prozent der staatlichen Einnahmen aus. Zusammen mit der Türkei, über die Pipelines führen, ist Syrien zu einem wichtigen Knotenpunkt geworden. Die Route auf dem Landweg aus dem Irak über das benachbarte Syrien ist teurer und logistisch umständlicher als der Seeweg - und auch gefährlich mit Blick auf mögliche Anschläge und Überfälle auf Fahrer.