Im hoch gesicherten Regierungsviertel der irakischen Hauptstadt Bagdad ist es in der Nacht zu mehreren Festnahmen gekommen. In sozialen Medien waren Videos zu sehen von Panzern und Militärfahrzeugen in der sogenannten Grünen Zone, wo Einrichtungen der Regierung wie auch Botschaften der USA und anderer Länder liegen. Auf Videos aus der Nacht sind auch längere Schusssalven zu hören. Örtliche Medien berichteten, mehr als acht Menschen seien festgenommen worden. Teils war von bis zu 15 Festnahmen die Rede, darunter hochrangige Politiker und Beamte.