Im hoch gesicherten Regierungsviertel der irakischen Hauptstadt Bagdad ist es in der Nacht zu Dutzenden Festnahmen gekommen. In sozialen Medien waren Videos zu sehen von Panzern und Militärfahrzeugen in der sogenannten Grünen Zone, wo Einrichtungen der Regierung wie auch Botschaften der USA und anderer Länder liegen. Auf Videos aus der Nacht sind auch längere Schusssalven zu hören. Die Staatsagentur INA berichtete, 47 Menschen seien festgenommen worden, darunter Regierungsbeamte und Abgeordnete des Parlaments.