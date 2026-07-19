Der Irak treibt den Bau einer Ölpipeline zu türkischen und syrischen Häfen am Mittelmeer wegen der anhaltenden Blockade der Strasse von Hormus voran. Diese könnte von den ölreichen Regionen Basra im Süden und Kirkuk im Norden zu den Mittelmeerhäfen Ceyhan in der Türkei und Banijas in Syrien führen und zu einem späteren Zeitpunkt nach Akaba in Jordanien am Roten Meer. Derzeit laufe eine Studie über die Machbarkeit einer solchen Pipeline, sagte Iraks Ölminister Basim Chudair der Staatsagentur INA. Es gebe eine klare Strategie, um neue Exportrouten für irakisches Öl zu finden.